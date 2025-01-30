Жил и учился Кембридже: под Покровском погиб 19-летний доброволец из Польши (фото)

19-летний поляк Филипп Антосяк приехал из Великобритании, чтобы помочь Украине отстаивать независимость.
В Киеве в четверг, 30 января, простились с 19-летним польским добровольцем Филиппом Антосяком, погибшим под Покровском Донецкой области.
Об этом пишут польские издания RMF24 и РАР.
"Филипп был военнослужащим 25-й воздушно-десантной бригады, подразделения ударных беспилотных комплексов "Рубак". Он отвечал за оснащение тяжелых беспилотников, которыми мы атакуем силы противника и доставляем боеприпасы на передовую", – рассказал один из боевых побратимов парня.
На траурную церемонию прощания приехали родители солдата, Анжелика Куза и Марцин Антосяк, проживающие в Англии. В последний раз они видели своего сына в середине прошлого года. Филипп Антосяк был гражданином Польши, но долгое время жил и учился в Кембридже.
"Мы не знали, что он планировал поехать сюда. После окончания школы в Кембридже, где мы живем, он планировал пойти в английскую армию, а затем в офицерскую школу в Лондоне, но он уехал в Украину. Он очень гордился тем, что помогает людям в этой стране. Он каждый раз говорил об этом, когда нам звонил по телефону. В первом письме, которое он написал нам, когда уехал в Украину, он извинялся за то, что впервые в жизни обманул нас, но это был его план. Нам очень тяжело, но мы очень гордимся нашим ребенком", – рассказал отец героя.
Польский доброволец погиб в Покровском направлении 19 января 2024 года.
Прощание с Филиппом Антосяком состоялось в Киеве в сопровождении роты почетного караула украинской армии.
На церемонии прощания присутствовали представители польского консульства и польских организаций Украины.
С бойцом с почестями простились в Михайловском златоверхом соборе в Киеве, а затем на Майдане Незалежности. Над гробом, накрытым флагами Польши и Украины, раздались гимны двух стран.
Родителям погибшего вручили награду за заслуги и мужество, подписанное главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Филипп Антосяк будет похоронен в польском городе Лович.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом погибла известная девушка-доброволец из Беларуси.
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