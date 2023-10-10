Жил на Черниговщине и вел бизнес с "Росатомом" и РФ — предпринимателю объявили подозрение

Предприниматель поставлял россиянам кабели из ОРДО и сотрудничал с "Росатомом".

Руководителю предприятия по производству кабельно-проводниковой продукции, зарегистрировавшему предприятие на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничавшему с предприятиями в России, объявили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, бизнесмен до полномасштабного вторжения России на территорию Украины зарегистрировал на временно-оккупированной территории Донецкой области предприятие и организовал серийное производство широкой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции.

"Он наладил сотрудничество с рядом предприятий как на временно оккупированной территории Донецкой области, так и на территории РФ. Постоянно находясь на Черниговщине, мужчина продолжил бизнес на временно оккупированной территории и обеспечил дистанционное управление предприятием через компаньонов среди жителей Донецка", — говорится в сообщении.

Для "беспрепятственного" ведения бизнеса на временно оккупированной территории он перерегистрировал его по "российскому законодательству" и согласился платить налоги в бюджет России.

А чтобы проводить переговоры с потребителями продукции, в том числе с представителями "Росатома", владелец бизнеса в условиях военного положения периодически посещал государство-агрессор.

Во время обысков по месту жительства и в офисе подозреваемого обнаружены наличные, документы и компьютерная техника с поличным.

В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, СБУ и НАБУ проводят обыски в Мукачевском городском совете в Закарпатье, в частности у мэра города Андрея Балоги (фото).

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