Жил на Черниговщине и вел бизнес с "Росатомом" и РФ — предпринимателю объявили подозрение

Предприниматель поставлял россиянам кабели из ОРДО и сотрудничал с "Росатомом".
Руководителю предприятия по производству кабельно-проводниковой продукции, зарегистрировавшему предприятие на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничавшему с предприятиями в России, объявили о подозрении в коллаборационизме.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, бизнесмен до полномасштабного вторжения России на территорию Украины зарегистрировал на временно-оккупированной территории Донецкой области предприятие и организовал серийное производство широкой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции.
"Он наладил сотрудничество с рядом предприятий как на временно оккупированной территории Донецкой области, так и на территории РФ. Постоянно находясь на Черниговщине, мужчина продолжил бизнес на временно оккупированной территории и обеспечил дистанционное управление предприятием через компаньонов среди жителей Донецка", — говорится в сообщении.
Для "беспрепятственного" ведения бизнеса на временно оккупированной территории он перерегистрировал его по "российскому законодательству" и согласился платить налоги в бюджет России.
А чтобы проводить переговоры с потребителями продукции, в том числе с представителями "Росатома", владелец бизнеса в условиях военного положения периодически посещал государство-агрессор.
Во время обысков по месту жительства и в офисе подозреваемого обнаружены наличные, документы и компьютерная техника с поличным.
В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Напомним, СБУ и НАБУ проводят обыски в Мукачевском городском совете в Закарпатье, в частности у мэра города Андрея Балоги (фото).
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