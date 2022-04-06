Жилье стало похожим на хлев для скота: как россияне жили в оккупированном селе в Житомирской области (фото)

В одном из сел российская армия уничтожила церковь, которой 160 лет.

Вооруженные силы полностью освободили Житомирскую область от российских оккупантов, но те оставили после себя поврежденные и обворованные дома, разграбленные магазины, разрушенные дороги, мосты и даже церковь.

Как выглядит "русский мир" после освобождения российских захватчиков, показала пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

Больше всего пострадал север региона, в частности село Вязовцы в Народнической общине. Этот населенный пункт в первые дни войны попал под обстрел армии Российской Федерации. Тогда повредило жилые дома и местную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм в этом году должен был отпраздновать 160-летие основания. Вместо этого оккупанты повредили этот памятник архитектуры, который в настоящее время имеет поврежденную крышу, стены и купол. Уцелела только колокольня.

Пострадали от атак россиян и частные дома мирных людей. "Волной меня сбило с ног и отбросило через две комнаты – аж в сени. Сильно разрушило крышу и окна, порубило стены. Сейчас подлатали немного кровлю, но все равно подтекает", – рассказывает местная жительница Елена. Ее дом расположен в 250 метрах от эпицентра одного из взрывов.

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Не менее пострадало от русской армии и оккупированное врагом село Грезля. Люди рассказывают: когда захватчики вошли в населенный пункт, то в нем осталось чуть больше полутора десятков жителей. Преимущественно это были пожилые люди, которым куда-то переезжать сложно.

На одной из сельских улиц повреждены едва ли не все дома. В домах выломанные двери или выбитые окна. В одном из домов, где оккупанты временно жили, полный беспорядок. Жилье стало больше похоже на хлев, где держат скот. Селяне рассказывают, что некоторые оккупанты проживали в сточной трубе под дорогой, принеся туда матрасы и одеяла, украденные из чужих домов.

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Национальная полиция Украины

В настоящее время в селах работают саперные группы, ведь враг оставил после себя взрывоопасные предметы и остатки боеприпасов. Специалисты проверяют безопасность дорог и путепроводов. Увеличили в населенных пунктах количество патрулей полиции.

Как сообщалось, российские оккупанты, убегая из сел Житомирской области, уничтожили авиаударом и взорвали два моста в Народицкой общине. Кроме того, в деревнях русская армия занималась мародерством, грабили жилье людей.

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