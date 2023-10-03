"Жили на закрытой территории под надзором властей": Клименко об условиях пребывания "азовцев" в Турции

Были четкие ограничения на пребывание на той территории.
Командиры Азовстали в Турции жили на закрытой территории, определенной правительством. При этом они всегда находились под наблюдением властей в достаточно жестких условиях.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В Турции ребята находились на закрытой территории, определенной турецким правительством. Это было что-то похожее на специальное поселение”, — сказал Клименко.
“Они находились под наблюдением турецких властей. Были четкие ограничения на пребывание на той территории. Даже не всегда могли приехать родные и близкие. Я бы даже сказал, что в большинстве случаев они не могли приехать к ребятам», – добавил он.
“Были ограничения по пользованию интернетом, но было турецкое телевидение. То есть условия, выставленные турецкой стороной, достаточно жестко выполнялись”, — отметил глава МВД.
“Наши врачи приезжали в Турцию на обследование. Поэтому некоторое лечение ребята там проходили”, – рассказал Клименко.
Освобождение командиров из "Азовстали" из российского плена: что известно
21 сентября 2022 стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
Командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции. Это тогда заявлялось как одно из условий обмена.
Посол Украины в Турции Василий Боднар в конце 2022 года рассказывал, что защитники Украины находятся в комфортных условиях и имеют возможность видеться с родными, однако их передвижение ограничено.
Читайте также:
- 15 месяцев ада: защитник Мариуполя рассказал всю правду о пытках и убийствах в Оленивке
- "Ребята гнили заживо": раненый защитник "Азовстали" рассказал историю своего спасения
- В ОП раскрыли детали возвращения командиров защиты "Азовстали" из Турции
- Живой товар для кадыровцев: невероятная история освобождения с рынка невольников двух украинских бойцов