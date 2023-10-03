"Жили на закрытой территории под надзором властей": Клименко об условиях пребывания "азовцев" в Турции

Были четкие ограничения на пребывание на той территории.

Командиры Азовстали в Турции жили на закрытой территории, определенной правительством. При этом они всегда находились под наблюдением властей в достаточно жестких условиях.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Турции ребята находились на закрытой территории, определенной турецким правительством. Это было что-то похожее на специальное поселение”, — сказал Клименко.

“Они находились под наблюдением турецких властей. Были четкие ограничения на пребывание на той территории. Даже не всегда могли приехать родные и близкие. Я бы даже сказал, что в большинстве случаев они не могли приехать к ребятам», – добавил он.

“Были ограничения по пользованию интернетом, но было турецкое телевидение. То есть условия, выставленные турецкой стороной, достаточно жестко выполнялись”, — отметил глава МВД.

“Наши врачи приезжали в Турцию на обследование. Поэтому некоторое лечение ребята там проходили”, – рассказал Клименко.

Освобождение командиров из "Азовстали" из российского плена: что известно

21 сентября 2022 стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции. Это тогда заявлялось как одно из условий обмена.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в конце 2022 года рассказывал, что защитники Украины находятся в комфортных условиях и имеют возможность видеться с родными, однако их передвижение ограничено.

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