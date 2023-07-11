Жирная цель: ВСУ ликвидировали российского генерала в районе Бердянска

Украинские военные могли ликвидировать российского генерал-лейтенанта Олега Цокова во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сообщают, что сегодня в районе Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 его уже трехсотили, но он выжил. Сейчас говорят, что могилизация проведена окончательно", — говорится в сообщении чиновника.

Впоследствии он добавил, что российский генерал мог погибнуть в результате попадания по гостинице Дюна, расположенной на территории Приазовкурорта.

По словам местных, от гостиницы почти ничего не осталось. Сейчас на месте работают скорые врага, а также тяжелая техника, разбирающая завалы. Оккупанты окружили территорию по всему периметру и никого не пропускают.

"Известно, что какое-то время там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеского ПВО", — написал Андрющенко.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан подчеркнул, что эта информация требует дополнительного подтверждения. Пока официального комментария ни от Украины, ни от России нет.

Напомним, в Краснодаре РФ неизвестный застрелил командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Он причастен к террористическому удару по Виннице 14 июля 2022 года. В украинской разведке отмечают, что 10 июля "подводник" совершал пробежку в Краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие победы.

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