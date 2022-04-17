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Жирнов объяснил, как удалось сдержать российских оккупантов под Киевом

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Жирнов объяснил, как удалось сдержать российских оккупантов под Киевом

КГГА

Военный также поделился, какие города сыграли ключевую роль.

Глава Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов прокомментировал, благодаря чему удалось сдержать подступление на Киев.

Так, в интервью изданию "Вечерний Киев" военный рассказал, что для наступления на Киев Россия выбрала кратчайший путь со стороны Беларуси. По его словам, расчет был возложен на действия ССО противника, которые должны были обеспечить скорейшее передвижение сухопутных подразделений. Впрочем, сдержать противника возле Киева удалось благодаря героизму и профессионализму.

"Профессиональным действиям украинских защитников, знаниям местности, активности местного населения Гостомеля, Ирпеня, Бучи, которые оказывали огромную помощь нашим защитникам, а некоторые и сами приобщались к обороне. Ключевыми городами, которые взяли на себя роль оборонных, были Гостомель, Ирпень, Макаров и Мощун", – отметил он.

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