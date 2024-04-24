"Жирные" потери: в Мариупольском районе прилетело по скоплению офицеров РФ

По последним данным Украины, семь оккупантов погибли, еще 20 — ранены.

В Мариупольском районе прилетело по скоплению российских офицеров, есть двух- и трехсот.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, попадание произошло в ночь на 24 апреля в с. Бабах-Тарамо.

"1:20 сегодня. Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию кафиров. На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых. Все — лица офицерского состава. Об этом месте неоднократно мы предоставляли информацию спонсорам "Камыш горит "- наконец-то долетело", — написал он.

Впоследствии он добавил, что количество попаданий – не менее десяти и что количество погибших – уже семь, а количество раненых – не менее 20.

"Косвенные последствия. Мангушская и Никольская части районы срочно передислоцируют оккупантов с территории ферм и складов в лесополосы в попытке предотвратить "толстые ракеты" (название Storm Shadow среди оккупантов)", — отметил Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Мариуполе зафиксировали активное движение российской военной техники на север Донецкой области.

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