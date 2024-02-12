"Жить ему оставалось 17 мин": история жизни и день гибели одного из лучших пилотов Владислава Рыкова

Во время боевого задания 7 февраля погиб один из лучших пилотов Владислав Рыков , ему было всего 30 лет. В его штурмовик Су-25 попала российская ракета.

Об истории его жизни и гибели рассказали в командовании Воздушных сил.

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Детство и первые дни полномасштабной войны

Владислав – родом из Луганщины. Когда ему было шесть лет, бандиты убили всю его семью. Он получил ранение и остался в живых.

"В свои 28 он встретил великую войну. Его пытались убить чуть ли не каждый день! Харьковщина, Киевщина, Донетчина, Луганщина, вражеские истребители и ПВО! Мужчину спасали профессионализм, стрессоустойчивость и жажда победы! Рашисты были убеждены, что — "Авиации в Украине уже не существует!" Но глубоко ошибались. Влад уверенно выжигал оккупантов и их технику!", — говорится в сообщении.

В ПС рассказали, что Влад был одним из лучших украинских лётчиков-штурмовиков. Он – полный кавалер орденов "Богдана Хмельницкого" и "За мужество".

Украинский пилот Владислав Рыков. Фото: Rostyslav Lazarenko/Instagram

День гибели украинского пилота

"Это был обычный боевой день. Утро 7 февраля. Типичная задача – огненное поражение противника. Разбор цели, обсуждение, подготовка… Все, как всегда… Влад пожал руку. Вылет… Жить ему оставалось 17 минут. На самом деле, ты никогда этого не чувствуешь. .. Война почему-то забирает самое ценное именно в тот момент, когда ты максимально спокоен, когда думаешь, что обстановка более-менее и это обычный полет", — вспоминает Герой Украины подполковник Ростислав Лазаренко, командир Владислава.

Украинский пилот Владислав Рыков. Фото: Константина и Власти Либеровых

Лазаренко рассказал, что он следил за парой украинских штурмовиков на пункте управления и увидел истребитель противника.

"Ракета Р-37, которую кафиры уже довольно давно не использовали, не оставила шансов. Судьбы секунды… Ведомый видел, как в самолет ведущего прилетела ракета. И я видел. Влад ничего не успел сказать в эфире. Я убежден: это была месть, ведь накануне мы конкретно насыпали рашистам", — сказал собрат Влада.

"Он так горел небом!": воспоминания отца

После того как семью Влада убили, Юрий Покусай оформил опеку над ним и стал для него как родным отцом.

"Сын постоянно проводил со мной время на аэродромах, школьником я покатал его на легкомоторном самолете. Он так горел небом! Потом создал для Владыка и его друзей Авиационный учебный кадетский центр. Центр до сих пор функционирует, многие нынешние герои являются его воспитанниками. Итак, когда дошло время выбирать ВУЗы, даже вопрос не стоял – только ХНУПС. Моя жизнь тесно связана с авиацией, так что мы часами могли обсуждать разные профессиональные моменты", — делится воспоминаниями Юрий.

С начала широкомасштабного вторжения отец и сын работали рядом. Влад – в боевом штурмовике, Юрий – с гражданским воздушным патрулем.

"Случалось, что и пуски по нам осуществляли почти одновременно... "Па, ты там все ракеты собрал?" — в шутку спрашивал сын, а я только радовался, какой он деловой вырос. Почему-то всегда самоуверенно думал, что с ним все будет хорошо... Я очень рано стал отцом и, к сожалению, очень рано потерял сын", – говорит Юрий.

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"Я видел в нем будущего командира" – командир Лазаренко

У Владислава был позывной "MAGIC". Ему дали этот позывный за виртуозный стиль пилотирования.

"Я видел в нем будущего командира, на случай если я погибну. Он прикрывал меня – и не только в небе, всегда был рядом, все проблемы мы решали вместе, общались десятки раз в день… На самом деле я продолжу с ним общаться. Только теперь это будут только монологи Первый боевой вылет после потери кого-то из собратьев я часто совершал именно вместе с Владом. -16", – рассказывает Ростислав Лазаренко.

Украинский пилот Владислав Рыков. Фото: Константина и Власти Либеровых

У Героя осталась жена и маленькая дочь

У Влада осталась жена и маленькая дочь Мира. Командир Власти обещают всегда поддерживать их. Лазеренко рассказал, что они с Владом договорились, что если кто-то из них погибнет, то другой будет заботиться о его семье.

"Влад очень любил своих девушек, полтора года с начала вторжения практически не виделся с семьей и очень расстраивался по этому. Так что арендовал квартиру относительно недалеко от расположения подразделения и наконец начал чаще их обнимать. Я близко знаю его жену, часто играл с дочерью. Теперь Власти нет и за них отвечаю я, обещание нужно выполнять", — говорит Ростислав Лазаренко.

Владислав Рыков присвоено воинское звание "полковник" (посмертно), похоронили пилота на Аллее Славы в Виннице, в "городе, в котором он никогда не жил, и именно здесь мечтал поселиться с семьей после победы".

Напомним, 7 февраля во время выполнения боевой задачи погиб украинский пилот Владислав Рыков.

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