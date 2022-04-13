Жить в Украине будет модно, мы будем в топ-10 по влиянию — Милованов

Жить в Украине будет модно, мы будем в топ-10 по влиянию — Милованов

Милованов считает, что проблем с возвращением украинцев в Украину не будет.

Быть украинцем в мире сейчас модно, и жить в Украине тоже будет модно. Не потому что у тебя зарплата повыше, а потому что ты часть народа, показавшего всему миру, как можно быть за правду и выигрывать.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики и ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета Тимофей Милованов, пишет УНИАН.

"У нас и так лидерство определенное было. Возможно, Украина была в топ-30 по влиянию. Сейчас мы будем у топ-5 или у топ-10", — сказал советник президента.

По его словам, проблем с возвращением украинцев в страну не будет. Проблема может возникнуть только с тем, готовы ли люди восстанавливать Украину. Милованов считает, что большинство будет готово.

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"Потребуются механики, слесари, строители и жесткие четкие менеджеры, которые могут организовать процессы, профессии реального сектора. Интеллектуальные профессии тоже нужны, но они должны быть причастны к решению конкретных задач. Работа будет всем", — сказал он.

Он добавил, что большинство семей будут возвращаться, ведь мужчины не уезжали из страны из-за мобилизации.

"Или в будущем мужчины поедут к ним. Но, знаете, все равно на родине жить – совсем другое. Я думаю, что будет, как в Израиле, программа возвращения людей, мотивации для них. Мы уже другая страна", — считает Милованов.

Напомним, с 24 февраля, когда Россия развернула полномасштабную войну, свои дома покинули более 10 млн украинцев: 6,5 млн человек переехали в другие регионы нашей страны, преимущественно в западные; еще 4,24 млн человек уехали за границу. И эти цифры продолжают расти.

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