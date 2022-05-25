Житель Бородянки эвакуировал людей под обстрелами, привозил лекарства в оккупированные села и так попал в застенки

Житель Бородянки эвакуировал людей под обстрелами, привозил лекарства в оккупированные села и так попал в застенки

Владимир Шома героем себя не считает, хотя и спас многих – мужчина, рискуя жизнью, помогал другим.

Его авто обрешетили решисты, а он продолжал спасать жизнь других людей, говорится в ТСН.

Владимир Шома – директор детской юношеской спортивной школы. Как только русские военные ушли в полномасштабное наступление — вступил в ряды терробороны. А когда добрались и до Бородянки, начал эвакуировать людей в более безопасные места.

«Пока колонны уходили, мы вывозили сначала от церкви, потом от больницы, от стадиона, от администрации. Потом колонны проходили, мы ездили на старый массив. Но это уже было сложнее, потому что нужно было успеть – пока колонна пройдет, другая не зашла», – рассказывает мужчина.

Женщины, дети – всех их перевозил на собственном авто. Понимал, что это опасно, потому что вражеская техника — курсировала по улицам, а по домам били авиабомбами. Но по-другому, говорит, не мог: напуганные люди умоляли спасти и не только из Бородянки, но и из соседних сел. Мужчина говорит, что спас не менее 50 человек.

А дальше Владимир Шома взялся еще и возить лекарство. В частности, инсулин — в село Мирча, оно в 20 километрах от Бородянки. Мужчина не знал: село уже оккупировано. Поэтому на подъезде попал под обстрел, тогда его машину и обрешетили, враги целили в лобовое стекло. «Я упал на сидение, я услышал выстрелы, еще немного и... В рубашке родился», — убедит мужчина.

Но на этом происшествия не кончились. Мужчину похитили и доставили в местную сельскую школу, где был штаб и застенка.

«Здесь было около 40 единиц техники, потому что мы застали в заведении, когда они вышли 31-го, спальных мест было на человек 100-150», рассказывает директор школы Наталья Крицкая.

Владимиру связали руки, допрашивали, но не избивали. Но он слышал, как мордовали других в соседнем классе. «Сложно сказать, за что били: кто-то крикнул «Слава Украине», кто-то с оружием пришел, у кого-то нашли удостоверение главного управления полиции. Возле меня сидел, у него нос был заложен ватой, руки в крови», – вспоминает Владимир.

А саму школу обворовали и повредили имущества — на 2 миллиона гривен.

Владимира в конце концов отпустили. Но еще больше он обрадовался: лекарство, которое воз — уцелели. Галина одна из тех, кому инсулин был срочно необходим, ей медикаменты уже принес муж старосты Мирчинского округа.

В тот день Татьяна Машина помнит чуть ли не по минутам. За своего мужа, говорит, очень боялась, но понимала: кто должен спасать больных. «Сняли куртку, осмотрели его, не военный ли, нет ли никаких наколок, синяков от оружия, показал в пакетике, что действительно несет лекарство», — рассказывает Татьяна.

Теперь, когда вокруг тихо – люди об оккупации вспоминают с ужасом. Владимир же уверен: рашистам бесчинствовать в Украине осталось недолго.

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