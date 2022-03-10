Житель Харькова за 40 тыс. грн передал российским оккупантам данные об объектах, которые потом бомбила РФ

Житель Харькова за 40 тыс. грн передал российским оккупантам данные об объектах, которые потом бомбила РФ

Житель Харькова за 40 тыс. грн предал свой родной город.

Житель Харькова получил 40 тыс. грн от российских оккупантов за то, что передал им данные об объекте критической инфраструктуры города и военном объекте. Подозреваемый уже задержан.

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Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Животное из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ему на тот момент лица. Звонившей представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за предоставление важной информации — отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебзавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект) Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч грн", — говорится в сообщении.

Правоохранители уже задержали предателя.

Напомним, ранее 10 марта Ким сообщал, что многие подразделения РФ не хотят воевать и остановились на границе между Николаевской и Херсонской областями. Возвращаться назад они не могут, поскольку свои угрожают их расстрелять.