Житель Хмельницкой области организовал незаконное пересечение границы: заработал 100 тыс. долларов

Мужчине объявлено о подозрении.

Житель Хмельницкой области организовал пересечение госграницы вне пунктов пропуска на Буковине.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Для большинства украинских мужчин в возрасте 18-60 лет выезд за границу запрещен. Уехать из страны могут только женщины и дети. Следовательно помочь мужчинам решил хмельничанин. Пограничники сообщают, что мужчина решил наладить незаконную схему в условиях военного положения. Его "услугами" воспользовались 25 человек. Благодаря этому он получил более 100 тысяч долларов.

Отмечается, что 6 марта организатор обеспечил перевозки военнообязанных к участку госграницы Украины в направлении Молдовы между населенными пунктами Сокиряны и с. Волошковое в Черновицкой области. Оттуда лица пешком направились через границу и были обнаружены пограничниками.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к схеме. Тем временем мужчине доложено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет.