Житель Киева нашел на огороде остатки российской ракеты Х-55: фото

В пятницу, 12 мая, житель Киева обнаружил в своем огороде взрывоопасный предмет и сообщил об этом в Службу спасения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, опубликовав соответствующие фото.

"Прибыв на место происшествия, группа пиротехнических работ МРЦ ИИ ГСЧС Украины идентифицировали опасную находку как крылатую ракету Х-55", — говорится в сообщении.

Саперы изъяли взрывоопасный предмет и уничтожили его путем взрыва в специально отведенном месте.

С самого начала полномасштабного вторжения российские войска во время массированных ракетных ударов неоднократно использовали именно эти боеприпасы.

Напомним, в ночь на 9 мая враг атаковал Киев крылатыми ракетами X-101/X-55. Современными средствами ПРО и ПВО над Киевом было уничтожено 15 из 15 ракет.

Читайте также: