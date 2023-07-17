Житель Краматорска "сливал" оккупантам информацию о ракетных ударах: СБУ задержала предателя (фото)

Мужчина в мессенджере говорил, что ему "нечего бояться".

Служба безопасности Украины задержала информатора, который отчитывался российской ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, правоохранители задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара России по кафе в центре Краматорска 27 июня.

“Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город. Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения. Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины. Установлено, что помимо указанного факта информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории города прифронтового”, — рассказали в СБУ.

Эта информация требовалась оккупантам для повторного удара по городу. Задержан агент во время его подготовки к новому враждебному заданию.

“Информатором ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграмм-каналах. Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления”, — добавили в СБУ.

Напомним, что россияне ударили ракетами по многоквартирному сектору Краматорска.

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