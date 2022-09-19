Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей деоккупированной части Херсонщины просят эвакуироваться: стали известны детали

Дата публикации
Просмотры
1748
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей деоккупированной части Херсонщины просят эвакуироваться: стали известны детали

Фото: ГУ НП в Херсонской области

Жителей деоккупированной части Херсонской области просят эвакуироваться.

В Херсонской области жителей деоккупированных территорий просят эвакуироваться с учетом ситуации, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Как стало известно, жителей просят эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными лицами.

Для этого нужно:

  • Обратиться на горячую линию Херсонской ОВА по номеру: +0 800 330 951 или написать в чат-бот.
  • Сообщить о намерении эвакуироваться – специалисты сформируют вашу заявку.
  • С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации.
  • В указанное время придите на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.

“При обращении в ОВО укажите свои гуманитарные потребности. После получения статуса ВПЛ государство будет выплачивать вам денежную помощь – 2000 грн для взрослого, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей. Кроме того, вы можете подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций”, — отметили в областной военной администрации.

Обратиться за помощью можно на сайте.

Напомним, что россияне на фоне успехов ВСУ готовятся обороняться на юге.

Читайте также:

Новости ТСН 11:00 за 19 сентября 2022 года | Новости Украины

Новости ТСН 11:00 за 19 сентября 2022 года | Новости Украины

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация