Жителей деоккупированной части Херсонщины просят эвакуироваться: стали известны детали

Жителей деоккупированной части Херсонской области просят эвакуироваться.
В Херсонской области жителей деоккупированных территорий просят эвакуироваться с учетом ситуации, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
Как стало известно, жителей просят эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными лицами.
Для этого нужно:
- Обратиться на горячую линию Херсонской ОВА по номеру: +0 800 330 951 или написать в чат-бот.
- Сообщить о намерении эвакуироваться – специалисты сформируют вашу заявку.
- С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации.
- В указанное время придите на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.
“При обращении в ОВО укажите свои гуманитарные потребности. После получения статуса ВПЛ государство будет выплачивать вам денежную помощь – 2000 грн для взрослого, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей. Кроме того, вы можете подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций”, — отметили в областной военной администрации.
Обратиться за помощью можно на сайте.
Напомним, что россияне на фоне успехов ВСУ готовятся обороняться на юге.
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