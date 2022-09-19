Жителей деоккупированной части Херсонщины просят эвакуироваться: стали известны детали

В Херсонской области жителей деоккупированных территорий просят эвакуироваться с учетом ситуации, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

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Как стало известно, жителей просят эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными лицами.

Для этого нужно:

Обратиться на горячую линию Херсонской ОВА по номеру: +0 800 330 951 или написать в чат-бот.

Сообщить о намерении эвакуироваться – специалисты сформируют вашу заявку.

С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации.

В указанное время придите на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.

“При обращении в ОВО укажите свои гуманитарные потребности. После получения статуса ВПЛ государство будет выплачивать вам денежную помощь – 2000 грн для взрослого, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей. Кроме того, вы можете подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций”, — отметили в областной военной администрации.

Обратиться за помощью можно на сайте.

Напомним, что россияне на фоне успехов ВСУ готовятся обороняться на юге.

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