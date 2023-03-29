Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Днепропетровской области предупредили о возможных провокациях россиян: подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
391
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Днепропетровской области предупредили о возможных провокациях россиян: подробности

Фото: Энергоатом

Оккупанты, вероятно, готовят провокации перед приездом МАГАТЭ.

Жители Никопольского района сообщили о возможных провокациях россиян в районе Запорожской АЭС. Захватчики "готовятся" к приезду команды из Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Прошу жителей прибрежных территорий в ближайшую неделю по возможности избегать пребывания на открытых местах и прислушаться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах. Аналогичное предупреждение будет актуально для земляков, находящихся на противоположном, временно оккупированном берегу водохранилища", — отметил он.

В то же время россияне заявляют о якобы вероятных провокациях с украинской стороны. Однако Евтушенко напомнил, что во время прошлого визита МАГАТЭ провокации совершали военные страны-агрессорки. Тогда они обстреливали Энергодар и близлежащие территории из минометов и ствольной артиллерии.

Напомним, недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вопрос демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается из-за трудностей с реализацией этого процесса.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
391
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация