Жителей Днепропетровской области предупредили о возможных провокациях россиян: подробности

Жители Никопольского района сообщили о возможных провокациях россиян в районе Запорожской АЭС. Захватчики "готовятся" к приезду команды из Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Прошу жителей прибрежных территорий в ближайшую неделю по возможности избегать пребывания на открытых местах и прислушаться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах. Аналогичное предупреждение будет актуально для земляков, находящихся на противоположном, временно оккупированном берегу водохранилища", — отметил он.

В то же время россияне заявляют о якобы вероятных провокациях с украинской стороны. Однако Евтушенко напомнил, что во время прошлого визита МАГАТЭ провокации совершали военные страны-агрессорки. Тогда они обстреливали Энергодар и близлежащие территории из минометов и ствольной артиллерии.

Напомним, недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вопрос демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается из-за трудностей с реализацией этого процесса.