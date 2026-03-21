Жителей Крыма бросят в бои против Украины: в Силах обороны раскрыли планы российского командования

Оккупационная «власть» в Крыму готовит неприятный сюрприз для жителей захваченного полуострова. Несмотря на предварительные громкие заявления о том, что крымчане не будут принимать непосредственное участие в войне, российское командование приняло решение об их массовом привлечении к боевым действиям против украинской армии.

О новых приказах российского Генштаба и подготовке оккупантов к апрельским штурмам рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии «Интерфакс-Украина».

Крымчан - на фронт, раненых - в тыл

По словам Волошина, с 1 апреля всех военнослужащих, которых государство-агрессор мобилизовало в Крыму, привлекут к выполнению задач непосредственно на передовой. В настоящее время оккупанты проводят полную замену личного состава 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (базируется в Севастополе). Часть этих подразделений уже воюет на Курщине, другая находится в составе группировки «Крым».

Боеспособных крымчан бросят на фронт, а их места на полуострове займут российские военные, завершившие лечение после ранений и уже не применимые к штурмовым действиям. С самой же 810-й бригады россияне планируют сформировать целую дивизию морской пехоты.

«Россияне обещали, что крымчане не будут воевать, а сейчас для них обязательно участвовать в боевых действиях», — подчеркнул спикер Сил обороны Юга.

Наращивание сил на Донбассе и юге

Параллельно русская армия активно опрокидывает резервы для усиления своих группировок на других участках фронта. По данным украинской разведки, враг готовится к следующим шагам:

Переброска морской пехоты: две дивизии перемещают на временно оккупированную территорию Донбасса. Ориентировочно в апреле после доукомплектования их планируют бросить в штурмы на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Подкрепление из Москвы: две мотострелковые дивизии на юге планируют пополнить за счет резервных полков из Московского военного округа.

После анализа потерь на оккупированную Донбасс перебрасывают 265 единиц боевых машин для распределения по подразделениям.

Напомним, на одном из полигонов на территории временно оккупированной Запорожской области российских десантников гоняют по газовым трубам . оккупанты отрабатывают навыки передвижений в газовой трубе не только пехоты, но и некоторых электрических транспортных средств.