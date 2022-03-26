Жителей Крыма мобилизуют на войну, мужчины пытаются покинуть полуостров – представительство президента

Мужчинам призывного возраста приходится направляться через РФ в третьи страны.

В оккупированном Россией Крыму происходит мобилизация для участия в войне. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ.

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в АР Крым 26 марта.

"Представительству поступает информация, что мужчинам в Крыму активно поступают повестки и граждан продолжают мобилизовать на войну. В связи с этим мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова", — говорится в сообщении.

Там отметили, что стоимость авиасообщения через территорию России достаточно дорогая и вариантов выезда не так много в связи с санкциями. Поэтому мужчины выезжают автомобилями через территорию РФ в третьи страны.

Кроме того, оккупационные администрации Крыма готовятся к проведению очередной призывной кампании, которая уже традиционно должна стартовать в апреле. Появление соответствующего указа президента РФ Владимира Путина ожидается в конце марта.

Напомним, на свободной территории Украины полиция вручает повестки в военкоматы мужчинам призывного возраста, которые нарушили комендатский час и являются грубыми нарушителями правил дорожного движения.