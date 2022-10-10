Жителей Николаева предупредили об отсутствии уличного освещения: детали

В Николаеве также не будут работать светофоры.

Сегодня, 10 октября, в Николаеве не будут включать уличное освещение, также не будут работать светофоры.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Друзья, сегодня уличное освещение в Николаеве не включаем. Также в 17:00 выключаем все светофоры. Прошу водителей соблюдать правила дорожного движения", — говорится в сообщении.

Мэр также предупредил, что после 17:00 в Николаеве сокращается количество электротранспорта на улицах города.

Жителей города просят ограничить потребление электроэнергии.

Напомним, сегодня в результате ракетной атаки России во многих городах Украины повреждены объекты критической инфраструктуры.

Так, около 90% Львова – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

В Офисе президента обратились к украинцам с призывом ограничить по возможности сегодня, 10 октября, потребление электроэнергии из-за нагрузки на электросети после обстрелов страны-террористы РФ.

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