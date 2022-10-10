Жителей Николаева предупредили об отсутствии уличного освещения: детали

В Николаеве также не будут работать светофоры.
Сегодня, 10 октября, в Николаеве не будут включать уличное освещение, также не будут работать светофоры.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Друзья, сегодня уличное освещение в Николаеве не включаем. Также в 17:00 выключаем все светофоры. Прошу водителей соблюдать правила дорожного движения", — говорится в сообщении.
Мэр также предупредил, что после 17:00 в Николаеве сокращается количество электротранспорта на улицах города.
Жителей города просят ограничить потребление электроэнергии.
Напомним, сегодня в результате ракетной атаки России во многих городах Украины повреждены объекты критической инфраструктуры.
Так, около 90% Львова – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.
В Офисе президента обратились к украинцам с призывом ограничить по возможности сегодня, 10 октября, потребление электроэнергии из-за нагрузки на электросети после обстрелов страны-террористы РФ.
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