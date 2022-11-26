Жителей Никопольщины предупредили о заминировании береговой линии Каховского водохранилища

В районе действует запрет на посещение береговой линии Каховского водохранилища в связи с заминированием территории.

В Никопольском районе Днепропетровщины береговая линия Каховского водохранилища заминирована, и действует круглосуточный запрет выхода на воду.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Друзья, напоминаю, что в районе действует круглосуточный запрет выхода на воду. Речь идет об акватории Каховского водохранилища, где военные патрули осуществляют круглосуточный контроль береговой линии. Эти случаи закончились предупредительным огнем из стрелкового оружия и задержанием нарушителей. Военные имеют команду открывать огонь на поражение по надводным целям", — говорится в сообщении.

Глава РВА еще раз подчеркнул, что во многих местах береговая линия заминирована. Поэтому обычный выход к береговой полосе гражданских лиц может привести к травме или смерти.

"Пожалуйста, не подвергайте себя опасности. Прошу с пониманием отнестись к ограничениям обусловленных вооруженной агрессией РФ. Все запреты будут отменены после освобождения противоположного берега водохранилища", — резюмировал Евтушенко.

Ситуация на Днепропетровщине

В субботу утром, 26 ноября, в Днепре произошел "прилет". Россияне обстреляли жилой квартал. По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших, одна женщина – в тяжелом состоянии.

В ночь на 26 ноября обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. Захватчики атаковали Марганец, Никополь и окрестные деревни. В течение ночи прилетело около 60 российских снарядов.

Читайте также: