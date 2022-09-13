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Жителей Никополя на Днепропетровщине предупредили об опасности из-за обстрела РФ: что произошло

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Жителей Никополя на Днепропетровщине предупредили об опасности из-за обстрела РФ: что произошло

Фото: Евгений Евтушенко

Российские оккупанты в ночь на 13 августа обстреляли Никополь в Днепропетровской области, применив кассетные боеприпасы РСЗО "Ураган".

Жителей города предупредили: если вы увидите на улицах элементы подобные изображенным на фото – не приближайтесь к ним, сразу вызывайте полицию и ГСЧС.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Специалисты занимаются. Объясните детям и ограничьте сегодня их пребывание на улицах города!" — отметил он.

© Евгений Евтушенко
Фото: Евгений Евтушенко
© Евгений Евтушенко
Фото: Евгений Евтушенко

Напомним, в Министерстве обороны Украины обновили информацию об освобожденных территориях Украины. ВСУ по состоянию на 12 сентября удалось освободить от российских оккупантов почти 6 тыс. квадратных километров украинской территории.

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