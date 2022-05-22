Жителей Одессы предупреждают об опасности посещения побережья из-за морских мин РФ

Жителей Одессы предупреждают об опасности посещения побережья через российские морские мины, которые могут быть выброшены на пляжи сильным ветром.

Также местные власти призывают соблюдать правила безопасности и следовать в укрытие во время воздушной тревоги.

Об этом со ссылкой на ОК "Юг" сообщает Одесский городской совет.

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"Оперативное командование "Юг" напоминает об опасности посещения побережья, поскольку после штормовых ветров вероятный выброс морских мин. И традиционно — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", — говорится в сообщении горсовета.

Напомним, в Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителя крылатых ракет. В готовности к использованию более полутора десятков снарядов. Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.

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