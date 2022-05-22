Жителей Одессы предупреждают об опасности посещения побережья из-за морских мин РФ

Жителей Одессы предупреждают об опасности посещения побережья через российские морские мины, которые могут быть выброшены на пляжи сильным ветром.
Также местные власти призывают соблюдать правила безопасности и следовать в укрытие во время воздушной тревоги.
Об этом со ссылкой на ОК "Юг" сообщает Одесский городской совет.
"Оперативное командование "Юг" напоминает об опасности посещения побережья, поскольку после штормовых ветров вероятный выброс морских мин. И традиционно — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", — говорится в сообщении горсовета.
Напомним, в Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителя крылатых ракет. В готовности к использованию более полутора десятков снарядов. Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.
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