Жителей одной из громад Днепропетровской области просят срочно покинуть свои дачи

Советуют уехать из дачного кооператива "Отдых".

Об этом заявил глава Зеленодольской громады Дмитрий Невеселый в Facebook.

"Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" — позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните по горячей линии городского совета 0(96)026 31 85", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия девять раз за ночь ударила по Днепропетровщине.

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