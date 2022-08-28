Жителей одной из громад Днепропетровской области просят срочно покинуть свои дачи

Жителей Зеленодольска Днепропетровской области, которую регулярно бомбят россияне, призвали покинуть свои дачи.
Советуют уехать из дачного кооператива "Отдых".
Об этом заявил глава Зеленодольской громады Дмитрий Невеселый в Facebook.
"Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" — позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните по горячей линии городского совета 0(96)026 31 85", — говорится в сообщении.
Напомним, Россия девять раз за ночь ударила по Днепропетровщине.
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