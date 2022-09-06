Жителей Орехова призывают эвакуироваться из-за активных боевых действий

Людям советуют переехать в более безопасные места для сохранения жизни и здоровья.
Из-за активных боевых действий жителям Орехова Запорожской области рекомендовано эвакуироваться.
Об этом заявила Ореховская городская территориальная громада.
"В связи с активными боевыми действиями на территории громады, учитывая реальную угрозу жизни и безопасности, рекомендуем эвакуироваться. Не подвергайте опасности себя и своих родных", — говорится в сообщении.
Эвакуацию людей будут проводить по мере формирования списков.
Напомним, "Укрзализныця" запускает рейсы для эвакуации переселенцев из Крыма.
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