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Жителей Орехова призывают эвакуироваться из-за активных боевых действий

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Жителей Орехова призывают эвакуироваться из-за активных боевых действий

Людям советуют переехать в более безопасные места для сохранения жизни и здоровья.

Из-за активных боевых действий жителям Орехова Запорожской области рекомендовано эвакуироваться.

Об этом заявила Ореховская городская территориальная громада.

"В связи с активными боевыми действиями на территории громады, учитывая реальную угрозу жизни и безопасности, рекомендуем эвакуироваться. Не подвергайте опасности себя и своих родных", — говорится в сообщении.

Эвакуацию людей будут проводить по мере формирования списков.

Напомним, "Укрзализныця" запускает рейсы для эвакуации переселенцев из Крыма.

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