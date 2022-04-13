Жителей поселка на Днепропетровщине просят не выходить на улицу: в чем опасность

Жителей поселка на Днепропетровщине просят не выходить на улицу: в чем опасность

В Днепропетровской области продолжается разминирование.

Жителей поселка Малая Костромка на Днепропетровщине с 9 утра 13 апреля просят не выходить и не передвигаться по улицам. Там начали работать саперы.

Об этом сообщил Зеленодольский городской голова Дмитрий Невеселый.

"Начнут работать саперы, поэтому жителей поселка Малая Костромка прошу 13 апреля начиная с 9:00 не выходить и не передвигаться по улицам. Когда они заканчивают работы – сообщу", — написал он.

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Напомним, в Днепре под российский ракетный удар по аэропорту попали пятеро спасателей. Все они находятся в больницах города с осколочными ранениями. "Самую тяжелую" пациентку, пресс-офицера ГСЧС Евгению Дудку, врачам удалось стабилизировать.

Освобожденные территории Киевской области требуют разминирования и очистки

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