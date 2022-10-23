Жителей Ровно предупредили о веерных отключениях электроэнергии: где сегодня не будет света

Сегодня во второй половине дня в Ровно ожидаются веерные отключения электроэнергии.
В воскресенье, 23 октября, в Ровно ожидаются веерные отключения света с 16 до 23 часов. Продолжительность зависит от возрастания нагрузки в области и отдельных участках потребления.
Об этом сообщил мэр города Александр Третьяк.
Поочередно будут отключаться:
- Северный (частями – одни абоненты будут с напряжением, другие – без);
- автовокзал Чайка;
- район автовокзала на Киевской;
- район Радиозавода;
- Мототрек;
- Новый двор;
- 12 школа;
- Покровский собор;
- Грабник;
- Гидропарк (Степана Бандеры, Короленко, Замковая).
"Где именно и в какое время – предоставить информацию невозможно. Продолжительность и время отключения будет зависеть от роста нагрузки, как в общем по системе в области, так и на отдельных участках потребления в том или ином районе города", — отметил мэр.
Масштабная атака объектов энергетики Украины 22 октября
В субботу, 22 октября, армия Российской Федерации совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. Более миллиона абонентов остались без электроэнергии в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.
Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили 36 ракет, большинство из которых удалось сбить. Президент заявил, что мир может и должен остановить этот террор.
В воскресенье, 23 октября, глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий заявил, что энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах области без предупреждений заранее.
По данным КГГА, в Киеве 23 октября после атак РФ на объекты критической инфраструктуры начались стабилизационные отключения света.
На Волыни после атак РФ свет вернули 91 тысячу потребителей.
В Ровенской области возник дефицит мощностей электроэнергии из-за ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, поэтому в ОВА было принято решение ввести графики ограничения электроснабжения.
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