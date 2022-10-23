Жителей Ровно предупредили о веерных отключениях электроэнергии: где сегодня не будет света

Сегодня во второй половине дня в Ровно ожидаются веерные отключения электроэнергии.

В воскресенье, 23 октября, в Ровно ожидаются веерные отключения света с 16 до 23 часов. Продолжительность зависит от возрастания нагрузки в области и отдельных участках потребления.

Об этом сообщил мэр города Александр Третьяк.

Поочередно будут отключаться:

Северный (частями – одни абоненты будут с напряжением, другие – без);

автовокзал Чайка;

район автовокзала на Киевской;

район Радиозавода;

Мототрек;

Новый двор;

12 школа;

Покровский собор;

Грабник;

Гидропарк (Степана Бандеры, Короленко, Замковая).

"Где именно и в какое время – предоставить информацию невозможно. Продолжительность и время отключения будет зависеть от роста нагрузки, как в общем по системе в области, так и на отдельных участках потребления в том или ином районе города", — отметил мэр.

Масштабная атака объектов энергетики Украины 22 октября

В субботу, 22 октября, армия Российской Федерации совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. Более миллиона абонентов остались без электроэнергии в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили 36 ракет, большинство из которых удалось сбить. Президент заявил, что мир может и должен остановить этот террор.

В воскресенье, 23 октября, глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий заявил, что энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах области без предупреждений заранее.

По данным КГГА, в Киеве 23 октября после атак РФ на объекты критической инфраструктуры начались стабилизационные отключения света.

На Волыни после атак РФ свет вернули 91 тысячу потребителей.

В Ровенской области возник дефицит мощностей электроэнергии из-за ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, поэтому в ОВА было принято решение ввести графики ограничения электроснабжения.

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