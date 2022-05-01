Жителей северных и восточных районов Харькова просят не выходить из укрытия в течение дня - ОВА

Харьковчан призывают не покидать укрытия в течение 1 мая.
В связи с интенсивными обстрелами, жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, призывают без необходимости не выходить из укрытия в течение дня.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность — прежде всего!", — подчеркнул он.
Напомним, жители освобожденной Кутузовки в Харьковской области со слезами на глазах встречали украинских защитников.
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