"Жители больших оккупированных городов уже слышат бои": Гайдай рассказал о линии фронта на Луганщине

На территории Луганской области ведутся тяжелые сражения. Российские оккупанты перекидывают большое количество мобилизованных на линию фронта в регион.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Довольно ожесточенные и тяжелые бои происходят сейчас на Луганщине. Но в местных пабликах мы читаем о том, что местные жители слышат уже достаточно громкие бои около больших городов — и в Рубежном, и в Кременной. Это говорит о том, что линия фронта понемногу приближается к нашим крупным городам", — отметил он.

Гайдай рассказал, что врагу удалось немного подготовиться, они сделали оборонительные сооружения, зарывались. Оккупанты также успели подтянуть резервы и заключенных, которых набирал Евгений Пригожин, и частично мобилизованных.

"Хотя они не опытны, но их достаточно много, они несут смертельную опасность. Их количество не позволяет где-то быстро продвигаться. Также замедляет продвижение ВСУ то, что все территории заминированы", — рассказал он.

По словам главы ОВА, россияне будут еще в течение какого-то времени перебрасывать в Луганскую область мобилизованных оккупантов из-за больших потерь.

"Мы видим одну и ту же ситуацию: их подвозят огромное количество, часами идут артиллерийские обстрелы. Затем пытаются вперед бросать где-то 20-30 – до взвода солдат. Они гибнут, снова часами обстрелы, и снова бросают подразделения вперед... Они идут по собственным трупам. Они не выносят погибших, иногда даже раненых оставляют так же. Там просто невероятное количество новомобилизованных росиян", — резюмировал он.

Ситуация в Луганской области

По состоянию на 14 ноября в Луганской области ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

По данным Генштаба, на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях россияне ведут наступательные действия. В то же время, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории.

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