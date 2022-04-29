Жители частного сектора Запорожья своими глазами увидели разрыв ракеты и благодарят "за второй день рождения"

Жители частного сектора Запорожья своими глазами увидели разрыв ракеты и благодарят "за второй день рождения"

В результате ракетных обстрелов Запорожья в частном секторе по меньшей мере четыре человека ранены, среди них – 11-летний ребенок.

Повреждены десятки домов, несколько – разрушены полностью, но по предварительным данным, россияне пытались попасть в промышленную зону Запорожья, говорится в ТСН.

Мужчина не сдерживает слез, когда показывает полуразрушенный дом, где было его убежище. В Запорожье привез семью, чтобы спасти от безумных обстрелов под Гуляйполем, потому что думал, что в городе безопаснее, но российская ракета прилетела и сюда. Ни вещей, ни документов – хорошо, что семья уцелела. «Мы бросили все, собрали чемоданы и приехали на машине сюда. А теперь некуда дальше… В машине нет стекла, дверей, багажника», – плачет мужчина.

Ракету по Запорожью решисты выпустили около 9 утра. Эпицентр взрыва – частный сектор. Россияне в очередной раз бьют по мирным жителям. По предварительным выводам, ракета разорвалась в воздухе над улицей, на дома упали только остатки, но и этого хватило, чтобы разрушить жилье людей.

Как летит ракета, Александр видел своими глазами. Мужчина ремонтировал крышу на своем гараже, соседи – возились на огороде. «Слышал звук, ну думаю, поинтересуюсь, куда она ушла. Такой нагнетающий звук, близко, она приближается, и только буквально секунда…», — рассказывает очевидец и благодарит за второй день рождения.

«Я стояла на огороде во дворе. Вот как стояла, просто упала, закрыла голову и все. И боялась встать – всюду гуп, все горит, пылает, дальше будут стрелять – я вообще ничего не понимала», — утверждает соседка Надежда.

В результате взрыва осколочные ранения получили четыре человека, среди них – 11-летний мальчик. А также убило и животных.

Люди показывают ракетные обломки – их здесь до сих пор собирают во дворах. Тип ракеты устанавливают, но очевидно – если бы она не разорвалась в воздухе, а попала в цель, не обошлось бы без жертв.

«Веранду у нас завалило полностью, ну и все окна, шифер сняло. Тут окно заколочено, но внутри стекло тоже вылетело полностью», — показывают люди.

Оккупанты обстреляли Запорожье: четыре человека ранены, среди них - 11 летний ребенок

Коммунальщики разгребают завалы — повреждено по меньшей мере два десятка домов. Это последствия взрывной волны, прокатившейся по улицам. Оставшихся без жилья в мэрии обещают расселить. Людям, которым повредило дома – помочь с ремонтом.

В то же время наши военные говорят, интенсивность ракетных ударов по областному центру, скорее всего, будет расти. Два дня назад сразу две российские ракеты прилетели в центр и попали в местный комбинат.

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