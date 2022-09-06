Жители Энергодара пытаются уехать из города, а работники ЗАЭС массово увольняются – ГУР

В украинской разведке рассказали, как энергодарцы оценивают риски пребывания российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции.
Жители Энергодара пытаются выехать из оккупированного города на подконтрольную Украине территорию из-за угрозы потери контроля над ситуацией и процессами на ЗАЭС.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Устойчивая тенденция покидания города отмечается на протяжении последних нескольких недель.
Следует отметить, что увеличению потока беженцев из Энергодара предшествовало увеличение количества работников ЗАЭС, желающих уволиться. С каждым днем количество их заявлений увеличивается, потому что именно сотрудники ЗАЭС больше всех знают о реальной ситуации на станции и, соответственно, делятся ею с другими горожанами.
Определенной зоной информационной тьмы остается кризисный центр ЗАЭС, в который, по данным ГУР, оккупанты до сих пор не допустили представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), потому что им есть что и кого там скрывать.
Между собой энергодарцы говорят, что "можно было бы терпеть обезьяну с гранатой, но обезьяну с ядерным дроном спрогнозировать невозможно". Следовательно, следует ожидать дальнейшего увеличения беженцев из города, в том числе специалистов ЗАЭС, которые считают дальнейшее пребывание российских оккупантов на станции крайне опасным.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за действий российских военных в Украине Россию нужно признать государством-террористом.
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