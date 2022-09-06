Жители Энергодара пытаются уехать из города, а работники ЗАЭС массово увольняются – ГУР

В украинской разведке рассказали, как энергодарцы оценивают риски пребывания российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции.

Жители Энергодара пытаются выехать из оккупированного города на подконтрольную Украине территорию из-за угрозы потери контроля над ситуацией и процессами на ЗАЭС.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Устойчивая тенденция покидания города отмечается на протяжении последних нескольких недель.

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Следует отметить, что увеличению потока беженцев из Энергодара предшествовало увеличение количества работников ЗАЭС, желающих уволиться. С каждым днем количество их заявлений увеличивается, потому что именно сотрудники ЗАЭС больше всех знают о реальной ситуации на станции и, соответственно, делятся ею с другими горожанами.

Определенной зоной информационной тьмы остается кризисный центр ЗАЭС, в который, по данным ГУР, оккупанты до сих пор не допустили представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), потому что им есть что и кого там скрывать.

Между собой энергодарцы говорят, что "можно было бы терпеть обезьяну с гранатой, но обезьяну с ядерным дроном спрогнозировать невозможно". Следовательно, следует ожидать дальнейшего увеличения беженцев из города, в том числе специалистов ЗАЭС, которые считают дальнейшее пребывание российских оккупантов на станции крайне опасным.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за действий российских военных в Украине Россию нужно признать государством-террористом.

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