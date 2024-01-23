Жители Харькова остались без света, отопления и газа: ситуация в городе после атаки

В Харькове повреждены 30 жилых домов, в которых выбиты окна. Заметим, что температура воздуха на улице достигает -7 градусов.

В Харькове в результате ракетной атаки было повреждено оборудование "Харьковоблэнерго", из-за чего без электроэнергии оказались 11 тыс. потребителей. Также из-за атаки в части домов пришлось отключить отопление и газоснабжение.

Об этом сообщили в Минэнерго и мэр Харькова Игорь Терехов.

Отключение света в Харькове и области

В результате российских ударов по Харькову были повреждены трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии оператора системы распределения "Харьковоблэнерго". В результате без света остались почти 11 тыс. потребителей.

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В то же время в результате вражеских обстрелов от электроснабжения были отключены потребители в населенных пунктах Харьковщины. Продолжаются работы по восстановлению.

Отключения газа и тепла в Харькове

В Минэнерго отметили, что для стабилизации давления перекрыта часть поврежденного ударом газопровода в Харькове. Так, от газоснабжения отключены 12 домов.

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По сообщению Терехова, в результате атаки по Харькову известно о 30 поврежденных жилых домах. В зданиях выбиты около тысячи окон. Мэр отметил, что температура воздуха на улице достигает -7 градусов.

"В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 газоснабжение. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева", – говорится в заявлении городского головы.

Напомним, во время массированной атаки по Украине 23 января войска РФ нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Харькова и области. В частности, враг попал в газопровод, два многоэтажных дома, а также в частные. Под завалами оказались люди. Сейчас известно о четырех погибших и 42 пострадавших.

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