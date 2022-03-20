Жители Херсона голыми руками гонят технику оккупантов в направлении российского корабля (видео)

Испугавшись украинского боевого духа, техника россиян покинула город.

Жители Херсона почти каждый день выходят на мирные митинги против российских захватчиков. 20 марта херсонцы в который раз вышли на улицы, чтобы указать направление вооруженным оккупантам.

На протест собралось несколько сотен мирных жителей с украинской символикой в руках. Херсонцы голыми руками выгоняют российскую технику вместе с захватчиками, освистывая и скандируя "Домой" и "Херсон — это Украина". Испугавшись украинского боевого духа, мужества и силы, техника россиян покинула город.

Напомним, в Энергодаре состоялся митинг в поддержку похищенного россиянами первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Местные потребовали немедленно отпустить из плена Самойдюка и других похищенных граждан Украины. На мирную акцию протеста собралось более полутора тысяч энергодарцев.

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