Жители Херсонской области вышли на митинг против российской оккупации (фото, видео)

Участники акции перечисляли ряд городов, восклицая: "Это Украина!"

Жители поселка Новотроицкое Херсонской области 25 марта вышли на улицы и устроили мирный митинг с украинскими флагами против российской оккупации.

Об этом сообщает "Суспильне.Херсон".

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Жители поселка пели гимн Украины и держали плакаты с надписями: "Новотроицкое – это Украина!", "Слава нации – смерть врагам", "Украина – превыше всего!", "Херсон, Крым и Донбасс станут тебе костью в горле".

Напомним, что Херсон с 28 февраля находится в фактической оккупации. Там критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что он не покинет город и продолжит работу.