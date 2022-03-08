Жители из ирпинского направления чудом выходили в эвакуационный коридор, потому что о нем информация не доходила

Жители из ирпинского направления чудом выходили в эвакуационный коридор, потому что о нем информация не доходила

На сегодняшний вечер, 70 процентов Ирпеня контролируют украинцы.

Уничтожение оккупантов, единственный действительно действенный алгоритм, останавливающий продвижение орды. Северо-восточное направление фронта – не исключение. Чужаки сегодня попали и разрушили новую поликлинику в Ирпене. Гатят тяжелым артиллерийским калибром по домам и гражданской инфраструктуре без разбора. Просто бьют в направлении, где украинцы. Но Ирпень сопротивляется!

Об этом говорится в ТСН.

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На сегодняшний вечер, 70 процентов города контролируют украинцы. Еще 20 под частичным огневым контролем оккупантов. Район, который вплотную приближен к Буче, на западе – к сожалению, ныне, оккупирован. В самой Буче, Ворзеле, Гостомеле, ситуация – сложная. Ведь все эти три городки, сейчас захваченные варварами из леса. Московиты совершают там зверства: расстреливают транспорт, не разбирая – кто едет. Не допускают людей к воде, подрывают колодцы, а советуют местным украинцам, чтобы добыть воду растапливая снег. Это все – конечно, будет в Гааге.

Эвакуация из городов-спутников, расположенных к северо-западу от столицы, дело сейчас — жизненно необходимое, но одновременно и смертельно опасное.

Здешняя река, не привыкшая к препятствиям на своем пути, пытается затопить переправу. Спасатели, полицейские, волонтеры и терробороновцы из города Ирпень через одноименный стремительный поток без остановки переводят людей. Тех, кто не в состоянии идти своими ногами — несут на носилках. Своими изрешеченными бусами кого-то удается подвезти к переправе волонтерам. Но большинство идут пешком на страх и риск.

Из ныне захваченных русскими террористами: Бучи, Ворзеля и Гостомеля — путь еще длиннее, и еще более опасный. Правда, в том, что другого варианта — спастись от войны и оккупации — пока просто не существует.

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Информация об эвакуации, говорят беженцы, до большинства просто не доходит.

«Нет света, нет газа… У нас новостей никаких! У нас, как исчезла связь и свет, мы сидим в вакууме! Мы вот пошли прямо на обум, встретили целую колонну, мы их просто по дороге встретили», – говорит местный житель.

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Весь путь к переправе заполнили машины. Их все оставили владельцы. Часть транспорта, после прямых попаданий, превратилась в обгорелый хлам. На некоторых, белые флаги и надписи: "дети" или "эвакуация". Да и это – не спасло. Почти каждое авто прошите пулями и избито занозами.

Которые сутки подряд, уже новым транспортом, Сергей доставляет людей к переправе. Свое авто оставил в Стоянке: его чуть не в упор расстреляли оккупанты. «Люди из Бучи, из Ворзеля шли пешком. Рассказывали о мародёрах кацапских. И танками давили стены», – рассказывает волонтер.

Сейчас, эвакуационные автобусы, уже по другую сторону реки, ждали людей до 17, а потом, еще пол часа. Волонтеры надеются, что завтра будет еще один шанс вывезти подальше от войны, еще немного гражданских.