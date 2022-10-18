Жители Изюма снова привыкают к жизни со светом и газом, но дворовые печки не разбирают

В Изюме на Харьковщине готовятся к зиме, но из двухсот многоэтажек пригодны только шестьдесят.

Жителям Изюма возвращают свет и газ, но печки во дворах они не разбирают, потому что "кто его знает", говорится в сюжете ТСН.

Энергетики и газовики работают в усиленном режиме, уже смогли подключить к питанию 5 тысяч абонентов и еще 500 дать газ.

Работы, говорят, шли бы быстрее, не заминированные территории. Шесть тонн взрывчатки собрали на Изюмщине пиротехники. Больше всего, говорят, были заминированы объекты критической инфраструктуры. "Вся территория Изюмщины она еще опасна, мы работаем точечно. Только там, где нужно дать свет, дать газ, дать воду. А также работаем по заявкам. Жители обращаются и мы также очищаем их дворы, чтобы они могли спокойно жить", – сообщает заместитель начальника центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГУ ГСЧС в Харьковской области Максим Мельник.

Также читайте Первый женский обмен: пленницы рассказали о постоянных избиениях и пытках

Электрики, газовики, дорожники и спасатели могут работать только когда взрывотехники дадут добро. Только за последнюю неделю на минах взорвались двое работников службы автомобильных дорог.

Части жителей города уже вернули свет и газ. Электричество и газ удалось восстановить в районах, где живет больше всего людей. "Всего в Изюме около 20 тысяч абонентов, нуждающихся в подключении газа и электроэнергии. К электроэнергии подключено уже около 5 тысяч абонентов, к газу около 500 абонентов, но работы еще продолжаются" – отмечает заместитель Изюмского городского головы Максим Стрельник.

Люди признаются, что за время оккупации уже приспособились к бесчеловечным условиям. Полгода жили без света, газа, воды и связи, да еще под постоянными обстрелами. "Научилась жечь костер. Кофе себе целый час делала, стакан кофе. Научилась. Потом начала дождевую воду собирать в ведра. Первый раз я скупалась 2 апреля", — рассказывает местная жительница.

"Уже три дня как свет есть, три дня как газ есть. И, ну что я вам скажу, появляется цивилизация. Уже вода немножко бежит у нас дома. Уже в доме мы протопили. Появляется цивилизация и легче дышать становится", – рассказывает соседка.

В настоящее время в Изюме более 18 тысяч жителей. Из двухсот многоэтажек всего шестьдесят считаются пригодными к жизни. Волонтеры, коммунальщики и спасатели каждый день забивают ДСП десятки окон. Квартир с целым стеклом в Изюме почти нет. Прежде чем давать отопление, поврежденные здания должны законсервироваться на зиму, чтобы продлить ремонт уже в следующем году.

Из двадцати двух котельных в Изюме могут заработать всего восемь. Затопить их планируют в начале ноября, но местные пока не спешат разбирать свои самодельные печки у подъездов, потому что "кто знает".

Кроме того, местные власти обещают обеспечить людей дровами, более 3 тысяч изюмчан уже подали заявки на их получение.

Читайте также:

Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую раньше тратило за год — Резников

Ядерная угроза со стороны России: Маляр объяснила, почему "не стоит постоянно информационно муссировать этот вопрос"

Атака на 6 областных центров и российские зеки на фронте: главное по возведению Генштаба