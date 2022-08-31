Жители Казахстана возмущены российскими туристами на автомобилях с символикой "Z" (видео)

В Казахстане местные жители негативно реагирую на туристов с России, которые используют современную свастику в виде буквы "Z".

Жители Казахстана все чаще негативно реагируют на приезжая в страну российских туристов, оклеивают свои автомобили запрещенной символикой "Z".

Соответствующее видео опубликовала Radio Free Europe/Radio Liberty в Twitter.

Так, россиянам были не рады в курортной зоне Жасибай Павлодарской области. Они жаловались, что встретили их очень не дружелюбно, ведь на задней части их авто была наклейка с символом "Z".

"Увидели на нашем стекле машины вот такой знак (символ "Z" – ред.), набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину", - комментирует инцидент россиянка.



"Существует этот ["Z"] символ на задней части нашего автомобиля. Они привлекают нас с энтузиазмами, которые являются fascists. [They said] that we attacked Ukraine."



Russian tourists in have faced anger from locals and even fines from police for sporting pro-war Z stickers on their cars. pic.twitter.com/mPwNob9OlM — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 29, 2022

Полиция Казахстана также штрафует водителей автомобилей, на которых есть эта символика. Местные жители также сами вызывают полицию, увидев такой знак на авто.

"Сегодня ты с "Z", а завтра ты с танком зайдешь на мою землю, на казахскую землю", - говорит один из местных жителей россиянину.

По словам казахстанского журналиста Сергея Дуванова, закон на запрет такой символики до сих пор не принят, поскольку Казахстан сегодня находится в сфере влияния российской политики.

"Не желая ссориться с северным соседом, они (Казахстан – ред.) не принимают такой закон, потому что по этому закону придется включать политическую составляющую этого запрета. А это, я думаю, не понравится кремлю и тогда могут быть неприятности",

– отметил журналист.

Напомним, Литва запретила использовать любую символику российских оккупантов: нарушителей ожидает большой штраф.

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