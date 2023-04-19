Жители Киева сообщают о взрывах и ярком зареве в небе: видео

В Киевской области была объявлена воздушная тревога.
В Киеве ночью, 19 апреля, местные жители сообщают о звуках, подобных взрывам и яркому зареву в небе.
Об этом жители Киева рассказали ТСН.ua.
Киевляне ночью 19 апреля сообщают, что слышали звуки взрывов, а в небе было яркое зарево. Это слышали обитатели нескольких районов столицы.
Пока официально неизвестно, что произошло в Киеве, однако сразу после этого в столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые телеграмм-каналы предупреждают о неизвестном объекте в Киевской области.
Отметим, что в нескольких областях Украины вечером 19 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов иранскими дронами.
В Днепре местные жители также сообщали о звуках, похожих на взрывы.
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