Жители Куреневки в Киеве после взрыва радуются, что попало не в сам дом

Жители Куреневки в Киеве после взрыва радуются, что попало не в сам дом

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент удара.

Около 11 утра наша противовоздушная оборона сбила крылатую ракету, а ее обломки упали на Куреневке прямо посреди дороги, где был троллейбус. По предварительной информации, один человек погиб и еще шестеро травмированы.

Об этом говорится в ТСН.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент удара. Мужчина прогуливается по скверу, слышит страшный гул в небе, поднимает глаза вверх. Чуть дальше с противоположной стороны улицы видны другие люди, а потом взрыв.

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Прохожий, который был ближе всего к эпицентру, погиб. Рядом разбит троллейбус. Им еще до взрыва перегородили часть пути. Внутри никого не было. Чудом спасся водитель такси, который в этот момент ехал по дороге.

«Был сильный, такое чувство, что сильно бахнуло и пролетело. Это еще троллейбус задержал удар, половину тролейбуса оторвало. Я учитель, у меня здесь живет ученица. Пожар на 5 этажах, и на втором этаже, там пожар был и я не знаю, они живы или нет. Со двора там сосед дома был, выбило стекло, порезало ему шею», — рассказывает свидетель.

Женщины, живущие рядом, говорят, что в этом районе до сих пор было тихо, звуки взрывов только доносились из пригорода. Они без боязни ходили по улице, а теперь понимают, опасность везде.

На месте работают спасатели, полиция и военные. Среди дороги дыра в человеческий рост. Военным удалось обнаружить обломки. Окна вылетели в нескольких домах. Больше всего досталось пятиэтажке. Марина как раз лежала на кровати, когда увидела вспышку в окне. Говорит, до сих пор не может отойти от шока. «Тревоги не было. И увидела вспышку и звук не слышала, может, это шок уже был. Упала с кровати на пол, лицом вниз и все. Своего долго кота искала, потому что он не рядом, ну вообще чудом остались в живых. Окна полетели прямо к стене. Слава Богу, что все цели, это хорошо, что не в дом, потому что меня здесь не было бы», — говорит девушка.

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Рядом детский сад, недалеко от школы. Никаких военных объектов. Россияне еще раз целят по гражданскому населению.

«Там кратер – это ракеты или снаряд это могут сказать только эксперты. Если русские говорят, что они бьют по военным объектам – это «военный» объект, в котором живут гражданские и там лежит гражданский, у него нет военной формы. Цель – посеять панику и разрушить нас, украинцев хотят убить. И такие действия еще больше мотивируют давать отпор всем приходящим на нашу землю», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Люди убирают избитое стекло в квартирах. Кто-то грузит вещи – чтобы уехать. Генрих говорит, отправит женщин в безопасное место, а сам останется, потому что это его дом. «Будем идти покупать пленку, надо заклеить. Девушки пусть выезжают, а я нет, буду здесь. Надо будет, будем защищать», — говорит мужчина.

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