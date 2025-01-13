Сначала для россиян стало удивлением, что к ним в область вошли украинские военные.

Жители Курской области начали понимать, что причиной того, что на эту территорию вошли украинские военные, стала война, начатая их страной.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал офицер отдела коммуникаций 80 ОДШБР старший сержант Петр Гайдащук.

Он заявил, что с жителями Курской области это произошло не сразу.

"Со временем россияне начали это понимать, что то, что началось 6 августа 2024 года, это не украинская сторона что-то придумала и не зашла в Курскую область. А причиной стала война, которая идет с 2014 года и полномасштабное российское вторжение 22-го года .То есть для многих россиян в начале так, для них война, для гражданских на Курщине, война началась 6 августа", — сказал он.

Гайдащук подчеркнул, что россияне пожинают плоды того, что они сами начали и поддерживали.

"Они не понимали, что происходит, и для них было очень большим открытием то, что в их область зашли украинские военные. Со временем они поняли всю ситуацию плюс отсутствие, скажем так, яда такого в виде, как российские средства массовой информации, они и если бы подтолкнули местное население к более такому критическому мышлению. посеяли сами", — отметил военный.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ нанесла удар КАБами по интернату в Судже, где скрывались гражданские россияне.

Кроме того, мы ранее информировали, что жительница Курщины рассказала, как не верила, что на улицах ВСУ, а не россияне.

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