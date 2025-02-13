Жители Курской области бегут в Украину после бомбардировок собственной армии

По данным СМИ, колонна двигалась по опасным дорогам с выключенными фарами, чтобы избежать возможных российских обстрелов.

Более 100 жителей Курской области (РФ) эвакуировались в Украину после того, как 1 февраля российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по интернату в Судже.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Среди эвакуированных тяжело ранены, которых доставили в больницы Сумской области. Большинство людей, среди которых пенсионеры, переправили через границу в ночь на 2 февраля гражданскими и военными автомобилями.

На территории Украины жителей Курской области встретили представители Красного Креста, которые переместили их в кареты скорой помощи и фургоны для эвакуации в больницы и временные приюты.

В последующие дни в Украину прибыло еще несколько граждан РФ, пострадавших от ночных атак российской армии.

По данным The Washington Post, после начала украинской военной операции в Курской области там остаются жить всего несколько тысяч человек. Киев и Москва не смогли договориться о создании гуманитарного коридора, однако Украина достигла соглашения с РФ по транзиту эвакуированных через Беларусь обратно в Россию.

Напомним, украинские Вооруженные силы недавно продвинулись вблизи Курской области юго-восточнее Суджи.

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