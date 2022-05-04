Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Жители Марьинки, которые не были эвакуированы, вынуждены смотреть как догорает их город

Жители Марьинки, которые не были эвакуированы, вынуждены смотреть как догорает их город

Дата публикации
Просмотры
391
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жители Марьинки, которые не были эвакуированы, вынуждены смотреть как догорает их город

Фото Павла Кириленко

Сегодня в соцсетях появилось видео населенного пункта Марьинка Донецкой области. На видео хорошо видно, как враг уничтожает жилые кварталы города.

Видно, что этот населенный пункт разрушен, выжжен и фактически непригоден к жизни — в городе не работают магазины, школы, больница, почта. Небольшое количество горожан поселились в бомбоубежище, варят есть на улице и лишь иногда выходят посмотреть на то, как горят их дома, говорится в ТСН.

Этот город вблизи оккупированного Донецка русские оккупанты разрушали восемь лет, штурмовали, пытались захватить этот клочок земли утыканный терриконами. Но Марьинка – держалась, отстраивалась, ремонтировалась.

На центральных улицах города все простреливается, местами – дым над жилищами, торчат каркасы построек, выбило окна, повсюду воронки, повалило деревья, кажется, что исчезли люди и остались одни звуки обстрелов. Здесь выходы «Градов» чередуются с прилетами мин.

Среди всего этого в одном из дворов живут десятки людей. «Никакого стекла, ни одного окна, все разбито, а я сижу в подвале круглосуточно», – говорят местные жители.

Марина и Алексей жалуются, что два месяца не переодевались. Бежали в чем было, а потом в их доме все сгорело. Их убежище – подвал, люди говорят, что надежный, возведенный при коммунистах. Внутри немного холодно и очень влажно. «Нам кажется, что все дома в Марьинке горят, а мы вышли, а там все сияет. Представляете, как это видит», – говорит Нина.

Любимый Гриша успокаивает – как умеет. «Мы живем как в дерьме, но стабильно. А со стабильностью человек привыкает, будто так и должно быть», – говорит мужчина.

По городу в руинах передвигаются только военные, потому что местных здесь не более 100 человек, ведь 70% домов уничтожены.

Чуть легче на окраине города, это позволяет местным под звуки обстрелов наводить порядок во дворах. Здесь в один голос повторяют одну и ту же фразу: «Убьют так убьют, а не убьют – будем жить».

Здешние только жалуются на надоедливые звуки взрывов.

В соцсетях появилось видео полностью разрушенной Марьинки

В соцсетях появилось видео полностью разрушенной Марьинки

Зинаида Федоровна из дома почти не выходит – она родилась в России, дочь живет на оккупированной территории, сын в Закарпатье. «Мне в жизни никто не сделал замечания, что на русском (говорю – ред.). От кого меня освободят, ради Бога», — говорит женщина.

А вот Геннадия – он едва ли не единственный, кто не жалуется, потому что чувствует себя защищенным благодаря водке, и имеет заработок. «Шабашки – то потому могилу выкопаю, то потому могилу выкопаю», — рассказывает мужчина.

Свою семью он вывез в Беларусь, а сам ждет – чем закончится война. «А я буду сидеть до победы. Вообще, кто будет «ДНР» или Украина, мне все равно», — добавляет Геннадий.

Читайте также:

Массированный удар по Львову застал людей на улицах: свидетели видели подлет ракет и моменты попаданий

Стало известно, когда Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине: детали

В Лисичанске оккупанты уничтожили противотуберкулезный диспансер, переживший две мировые войны (видео)

Следующая публикация