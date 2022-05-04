Жители Марьинки, которые не были эвакуированы, вынуждены смотреть как догорает их город

Сегодня в соцсетях появилось видео населенного пункта Марьинка Донецкой области. На видео хорошо видно, как враг уничтожает жилые кварталы города.

Видно, что этот населенный пункт разрушен, выжжен и фактически непригоден к жизни — в городе не работают магазины, школы, больница, почта. Небольшое количество горожан поселились в бомбоубежище, варят есть на улице и лишь иногда выходят посмотреть на то, как горят их дома, говорится в ТСН.

Этот город вблизи оккупированного Донецка русские оккупанты разрушали восемь лет, штурмовали, пытались захватить этот клочок земли утыканный терриконами. Но Марьинка – держалась, отстраивалась, ремонтировалась.

На центральных улицах города все простреливается, местами – дым над жилищами, торчат каркасы построек, выбило окна, повсюду воронки, повалило деревья, кажется, что исчезли люди и остались одни звуки обстрелов. Здесь выходы «Градов» чередуются с прилетами мин.

Среди всего этого в одном из дворов живут десятки людей. «Никакого стекла, ни одного окна, все разбито, а я сижу в подвале круглосуточно», – говорят местные жители.

Марина и Алексей жалуются, что два месяца не переодевались. Бежали в чем было, а потом в их доме все сгорело. Их убежище – подвал, люди говорят, что надежный, возведенный при коммунистах. Внутри немного холодно и очень влажно. «Нам кажется, что все дома в Марьинке горят, а мы вышли, а там все сияет. Представляете, как это видит», – говорит Нина.

Любимый Гриша успокаивает – как умеет. «Мы живем как в дерьме, но стабильно. А со стабильностью человек привыкает, будто так и должно быть», – говорит мужчина.

По городу в руинах передвигаются только военные, потому что местных здесь не более 100 человек, ведь 70% домов уничтожены.

Чуть легче на окраине города, это позволяет местным под звуки обстрелов наводить порядок во дворах. Здесь в один голос повторяют одну и ту же фразу: «Убьют так убьют, а не убьют – будем жить».

Здешние только жалуются на надоедливые звуки взрывов.

В соцсетях появилось видео полностью разрушенной Марьинки

Зинаида Федоровна из дома почти не выходит – она родилась в России, дочь живет на оккупированной территории, сын в Закарпатье. «Мне в жизни никто не сделал замечания, что на русском (говорю – ред.). От кого меня освободят, ради Бога», — говорит женщина.

А вот Геннадия – он едва ли не единственный, кто не жалуется, потому что чувствует себя защищенным благодаря водке, и имеет заработок. «Шабашки – то потому могилу выкопаю, то потому могилу выкопаю», — рассказывает мужчина.

Свою семью он вывез в Беларусь, а сам ждет – чем закончится война. «А я буду сидеть до победы. Вообще, кто будет «ДНР» или Украина, мне все равно», — добавляет Геннадий.

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