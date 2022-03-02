Жители Мелитополя выгоняют российских оккупантов и шлют по курсу корабля РФ (видео)

В городе продолжаются бои, оккупанты открыли огонь по гражданским и ранили по меньшей мере одного человека.

Несколько тысяч человек вышли 2 марта на улицы Мелитополя Запорожской области, чтобы остановить захват города российскими оккупантами. Враг в ответ производит выстрелы, чтобы запугать людей, и на одной из видеозаписей видно, как падает раненый мужчина.

Видео происшествий в Мелитополе распространяют местные жители.

В частности, стрим с акции в городе вела врач инфекционной больницы Надежда Дребот. На опубликованных кадрах слышно, что мужчины, женщины и даже дети с украинскими флагами выкрикивали: "Украина превыше всего", а также пели национальный гимн.

"Эти орки привезли своих мародеров. Наши учителя охраняют школы, чтобы их не разграбили. Мы – без оружия. У нас нет связи, не ездит транспорт. У нас заканчивается еда. Священники ездят по домам, кормят людей", – рассказала врач.