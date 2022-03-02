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Жители Мелитополя выгоняют российских оккупантов и шлют по курсу корабля РФ (видео)

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Жители Мелитополя выгоняют российских оккупантов и шлют по курсу корабля РФ (видео)

скриншот с видео

В городе продолжаются бои, оккупанты открыли огонь по гражданским и ранили по меньшей мере одного человека.

Несколько тысяч человек вышли 2 марта на улицы Мелитополя Запорожской области, чтобы остановить захват города российскими оккупантами. Враг в ответ производит выстрелы, чтобы запугать людей, и на одной из видеозаписей видно, как падает раненый мужчина.

Видео происшествий в Мелитополе распространяют местные жители.

В частности, стрим с акции в городе вела врач инфекционной больницы Надежда Дребот. На опубликованных кадрах слышно, что мужчины, женщины и даже дети с украинскими флагами выкрикивали: "Украина превыше всего", а также пели национальный гимн.

"Эти орки привезли своих мародеров. Наши учителя охраняют школы, чтобы их не разграбили. Мы – без оружия. У нас нет связи, не ездит транспорт. У нас заканчивается еда. Священники ездят по домам, кормят людей", – рассказала врач.

Мелитополь сегодня 02.03.2022. PS Спасибо всем за Соучастие!

Опубликовано Nadiia Drebot среда, 2 марта 2022 г.

Сопротивление. Мелитополь 02.03.2022 года. Продолжение.

Опубликовано Nadiia Drebot среда, 2 марта 2022 г.

Мелитополь не сдается

Опубликовано Анастасией Комарой Среда, 2 марта 2022 г.

Мелитополь, наши люди ничего не боятся ✊️

Опубликовано Olena Kharendzyuk Среда, 2 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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