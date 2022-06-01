Жители многоэтажки в Славянске пытались спасти истекающих кровью соседей после попадания ракеты

Ракетный удар нанесли русские войска по Славянску, мощный взрыв раздался среди жилого массива. Погибли двое мужчин и одна женщина – все местные.

Военных в этом районе не было никогда, убеждают жители этого некогда уютного курортного городка, говорится в ТСН.

Очередное «достижение» российских оккупантов, их ракета попала в дорогу, повредила 4 гражданских дома, полдесятка автомобилей, но главное — трое погибших и по меньшей мере шесть раненых.

Чинят, подметают, вывозят — жители Славянска пытаются быстро убрать последствия чудовищного взрыва. Кроме жилых домов разбита школа, окна выбиты в магазинах в сотне метров. С дороги даже вырывало куски асфальта. Очевидно, такой мощный взрыв могла вызвать только крылатая ракета, ее обломки находят быстро.

Одному дому досталось больше всего. Ни одного уцелевшего окна, балкона, одна квартира выгорела дотла. Елена, берется подметать там, где мусор еще нужно загребать лопатами. Так ему очевидно так легче – она работает, чтобы не вспоминать страшный взрыв и смерть соседей. «Я выбежала в тамбур, вижу раненого мужчину в ногу, кровь, мы пытались ему помочь. Ранило мою соседку с 3 этажа и там горела квартира, мужчина сгорел заживо и на 3 этаже тоже погиб мужчина, вся квартира в крови», — рассказывает Елена.

Почему оккупанты запустили ракету по мирным? Почему они начали обстреливать курортный городок, где нет военных? Жители Славянска со страхом поглядывают на Восток. Здесь хорошо знают, что происходит в соседних городах – Лимане, Северодонецке, Лисичанске.

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