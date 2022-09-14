Жители освобожденного Шевченково, которые полгода жили в страхе и под пытками, не верили в освобождение

Этот поселок рашисты захватили 25 февраля и с тех пор очень часто исчезали люди, преимущественно мужчины, рассказывают местные жители.

Поселок Шевченково, в Купянском районе Харьковской области, медленно, со страхом, но возвращается к жизни. Когда появились первые сообщения, что украинские военные вошли в Шевченково, в это мало кто поверил, ведь городок еще недавно был в глубоком тылу оккупантов, говорится в ТСН.

Все дороги здесь усеяны разорванной техникой оккупантов — случаются с оторванными и отброшенными на несколько метров башнями, некоторые стоят поперек дорог, с пробитыми бортами и со сорванной взрывами "гусянкой", немало застряли в полях и лесных полосах, где их догнали в полях.

Они ворвались огромными колоннами бронетехники, чтобы захватить и уничтожить Украину за трое суток. Но сейчас, большинство этой техники, украинцы превратили в металлолом. Еще часть стала боевыми трофеями украинских воинов. По городам и селам, где еще в начале сентября оккупанты планировали царствовать, снова замелькали украинские флаги.

«Когда увидел военных, наши флаги – это ощущение свободы, легкости, то, что ты можешь идти, куда хочешь, разговаривать, о чем хочешь», – рассказывает житель Роман.

Этот поселок рашисты захватили 25 февраля и с тех пор очень часто исчезали люди, преимущественно мужчины, рассказывают местные жители. «Выживали, как могли! Очень страшно было! Не знаешь, с кем можно общаться, с кем нельзя. Забирали, мужчин забирали. Непонятно куда, потом их ищешь», – говорит местная жительница.

Конечно, бытовое слово "подвал" в Шевченково стало синонимом — самого ужасного. Попасть в застенки, говорит Роман, можно было очень просто. На станцию скорой, как-то пришел, назначенный рашистами медицинский начальник. «Он сказал, что я главный врач сейчас, Купянского района всего. Сел возле меня и стал тоже спрашивать. Желания общаться не было никакого. Зашел еще один, в штатском, с виду бурят... И он мне говорит, этот Пякашев: ты, наверное, хочешь на подвал?», — рассказывает Роман.

Успели оккупанты установить в Шевченково и свои обезображенные экономические правила. «Обналичить можно под большой процент: тысячу снимаешь — семьсот только дают», — дополняет Катя.

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Но все изменилось почти молниеносно. «Здесь была суета орков. Что они скопом собирались, своих в кучу стянули через час и скрылись», — рассказывает Роман.

Убегали рашисты под давлением украинского войска в сторону Купянска. Но уже через сутки, когда наши воины продолжили контрнаступление, вынуждены были поскорее убираться и оттуда. Но отойдя, чуть ли не до границы, оккупанты не прекратили обстреливать только что утраченные ими города и села. Одна местная жительница, которая скрывалась в собственном доме, после того авианалета попала в больницу.

Соседний Купянск, говорят украинские военные, тоже страдает от вражеских обстрелов. В часть населенных пунктов, освобожденных украинскими военными, особенно в первые несколько суток контрнаступления, постепенно возвращается жизнь. Иногда уже даже начали выплачивать пенсии и там должна заработать почта. Но опасность, говорят наши военные, все равно остается. «Угроза ракетных ударов и систем залпового ракетного огня не заканчивается», – убеждает боец.

Так же армейцы призывают гражданских очень внимательно смотреть вокруг. Ведь смертельных ловушек после себя решительные изверги оставили немало. "Почти зачищено, но очень много "подарков" от орков! Это и растяжки и скрытые мины…», – добавляет боец.

В то же время и контрнаступление украинских сил обороны, в частности Харьковщины, не прекращается.

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