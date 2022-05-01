Жители освобожденной Кутузовки на Харьковщине со слезами на глазах встречали украинских защитников (фото)

Жители освобожденной Кутузовки на Харьковщине со слезами на глазах встречали украинских защитников (фото)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал фото из Кутузовки, которую недавно освободили от российских оккупантов.

Поселок Кутузовка на Харьковщине более двух месяцев был оккупирован россиянами. Сейчас местные жители понемногу начинают приходить в себя и возвращаться к мирной жизни.

Об этом Синегубов сообщил в соцсетях.

"Разбитый и разграбленный (поселок. Ред.). Оккупанты выгоняли мирных жителей из собственных домов. Около сотни людей, большинство которых пожилые люди, дети, два месяца жили в холодных подвалах. Без света, газа и запасов продуктов. Но не сломались и выстояли. Сегодня (30 апреля. - Ред.) со слезами встречали наших защитников", — отметил председатель ОВА

Синегубов заверил, что местные жители получают всю необходимую помощь, а желающие могут эвакуироваться в более безопасные места.