Жители российского Липецка заявили об атаке беспилотников: кое-где исчез свет

Речь идет об отключении абонентов после атаки.
Жители российского Липецка 13 февраля 2025 года сообщили о громких звуках, похожих на взрывы, слышные в небе над городом.
Также очевидцы рассказали, что в городе работает сирена.
Позже власти признали, что регион подвергся массированному налету неизвестных БПЛА.
После атаки было зафиксировано отключение электричества в ряде районов Липецка.
В настоящее время энергетики ведут переподключение потребителей.
Напомним, ранее удар по Саратовскому НПЗ подтвердил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Этот завод – один из ключевых объектов топливной инфраструктуры России и играет немаловажную роль в обеспечении армии топливом.
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