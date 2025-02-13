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Жители российского Липецка заявили об атаке беспилотников: кое-где исчез свет

Жители российского Липецка заявили об атаке беспилотников: кое-где исчез свет

Неизвестные дроны атаковали Липецк 13 февраля 2025 года / Фото: ТСН.ua

Речь идет об отключении абонентов после атаки.

Жители российского Липецка 13 февраля 2025 года сообщили о громких звуках, похожих на взрывы, слышные в небе над городом.

Также очевидцы рассказали, что в городе работает сирена.

Позже власти признали, что регион подвергся массированному налету неизвестных БПЛА.

После атаки было зафиксировано отключение электричества в ряде районов Липецка.

В настоящее время энергетики ведут переподключение потребителей.

Напомним, ранее удар по Саратовскому НПЗ подтвердил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Этот завод – один из ключевых объектов топливной инфраструктуры России и играет немаловажную роль в обеспечении армии топливом.

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