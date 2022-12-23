Жители российского Воронежа получили платежки с рекомендациями, как себя вести при обстреле (фото)

Жители российского города Воронежа получили квитанции для оплаты коммунальных услуг с инструкциями, как вести себя в случае обстрела.

Соответствующее фото, распространенное в соцсетях, опубликовал Telegram-канал "Подъем".

В пресс-службе мэрии изданию сообщили, что ничего необычного в этой рассылке нет, просто таким образом было решено донести "важную и полезную для людей информацию". Мол, раньше таким же способом население информировали о COVID-19.

Фото: из соцсетей

"Это не новая информация, и она не только по нашему городу, но и по другим городам. Она шла по линии МЧС. Это типичная инструкция. Она однократно выходила. На обороте квитанции очень часто печатается важная и нужная информация для горожан”, – пояснили представители местных властей.

По словам спикера мэрии, схожие плакаты с рекомендациями, как действовать во время обстрелов, размещались также в подъездах жилых домов и в общественных местах.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в российском Воронеже учеников второго класса заставляли писать письма военным, участвующим в "специальной операции" против "фашистов" в Украине.

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