Жители села на Черниговщине, где был укреплен район оккупантов, до сих пор боятся выходить на улицы

Жители села на Черниговщине, где был укреплен район оккупантов, до сих пор боятся выходить на улицы

Жители села Припутные, в окрестностях которого оккупанты создали укрепленный район — отсюда расстреливали Нежин и Ичню — до сих пор боятся выходить на улицу.

Односельчане сплачиваются, потому что многие соседи остались без домов, их сожгли решисты умышленно, говорится в ТСН.

Васька это самый большой хряк в хозяйстве Сергея. Оккупацию села пережил не весь скот. «Одежду всю забрали, съели поросенка, петуха, две утки», – рассказывает мужчина.

Свиньи сбежали и только недавно вернулись к хозяину. На крыльце дома Сергея до сих пор валяются вещи оккупантов, в доме жили, на засеянном огороде парковали броненосцы.

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На заборе соседа Петра надпись краской. Мужчина говорит, надпись приказали сделать сами оккупанты. «Жене загадали написать "здесь живут мирные люди", потому что после будут ехать еще страшнее, чем те, что были, то кума пришла краской нарисовала», — рассказывает мужчина.

Их селом решисты двигались большими колонами. Первая прошла 25 февраля, насчитали несколько сотен единиц бронетехники. «Узкоглазые. В четырех на меня с автоматами идут, я плачу не убивайте, один на нас похож, а все таки с раскосыми глазами», — рассказывает местная женщина.

Из бронемашин оккупанты просто били по дворам и людям. Расстреляли куму Петра с мужем — те ехали на велосипедах на кладбище, должны хоронить отца. «Они стали под ивами, некуда бежать, болото. Козел на последнем БТР пострелял их», – рассказывает мужчина.

Село заняли сразу, у людей реквизировали дома. И технику спрятали во дворах и за домами, оттуда били прикрываясь гражданскими.

Об оккупации люди предпочитают не вспоминать, болезненно переживали нашествие русской саранчи. «Дом сгорел полностью, стены полопались все, ходят кому не лень, ходят смотрят, как в музей», — жалуются местные.

В лесу рядом до сих пор стоят таблички мины, здесь стояли оккупанты и отсюда обстреливали Нежин и Ичню. Подушки, одежда, консервация все валяется на позициях оккупантов, украли все у людей.

Всю разбитую технику уже убрали с дорог. Наша артиллерия и авиация сокрушила орду и не дала тогда захватить Нежин. Теперь местные думают, как восстанавливать свои дворы и хозяйство.

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