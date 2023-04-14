Жители трех прифронтовых городов слышали серию взрывов: где именно

Официальных комментариев власти и органов местного самоуправления пока не последовало.
Жители трех прифронтовых городов в Донецкой области слышали серию взрывов днем 14 апреля.
Об этом проинформировало "Суспільне".
"Жители Славянска, Краматорска и Константиновки слышали серию взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", – говорится в кратком заявлении.
Напомним, накануне вечером российские оккупанты обстреляли Бахмут фосфорными зажигательными снарядами, запрещенными Женевской конвенцией.
Заметим, что ВСУ по-прежнему удерживают Бахмут и это подтверждают американские аналитики.
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