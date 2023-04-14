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Жители трех прифронтовых городов слышали серию взрывов: где именно

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Жители трех прифронтовых городов слышали серию взрывов: где именно

Фото иллюстративное

Официальных комментариев власти и органов местного самоуправления пока не последовало.

Жители трех прифронтовых городов в Донецкой области слышали серию взрывов днем 14 апреля.

Об этом проинформировало "Суспільне".

"Жители Славянска, Краматорска и Константиновки слышали серию взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", – говорится в кратком заявлении.

Напомним, накануне вечером российские оккупанты обстреляли Бахмут фосфорными зажигательными снарядами, запрещенными Женевской конвенцией.

Заметим, что ВСУ по-прежнему удерживают Бахмут и это подтверждают американские аналитики.

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