Жители временно оккупированных территорий активизируют сотрудничество с разведчиками Украины – ГУР

Жители на временно оккупированных территориях, в частности, Донбасса и Луганщины, активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Из-за военных неудач и потери живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания российских захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Так, по данным разведки, после полного разгрома ВСУ нескольких подразделений, в состав которых входили принудительно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах России.

Российские оккупационные администрации получили срочное указание из Москвы проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы.

"Недавно в так называемом "МВД ДНР" открылась выставка "Нацизм на Украине". Как всегда бездарно оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны, как личные вещи современных защитников Украины. Информацию о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, было передано в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия теряет беспилотники, это окажет негативное влияние на ее оперативную эффективность в войне.

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